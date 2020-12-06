Власти Петербурга заявили о готовности обеспечить безопасность на ЕВРО-2020

Правительство Петербурга готово обеспечить выполнение всех принятых городом обязательств с учётом соблюдения максимальных мер безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

«Вице-губернатор Владимир Кириллов подтвердил готовность правительства Санкт-Петербурга обеспечить выполнение всех принятых городом обязательств с учётом соблюдения максимальных мер безопасности», — сказано в сообщении об итогах круглого стола по вопросам подготовки к чемпионату Европы по футболу.

По словам Кириллова, приведённым в сообщении, на сегодняшний день предусмотрены необходимые мероприятия и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на Фестивале болельщиков УЕФА.

Он также выразил надежду на улучшение эпидемической ситуации и возможность полномасштабного проведения чемпионата. По мнению Кириллова, этому должны способствовать противоэпидемические мероприятия и планируемая вакцинация граждан.

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