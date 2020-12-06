Власти Петербурга заявили о готовности обеспечить безопасность на ЕВРО-2020

Правительство Петербурга готово обеспечить выполнение всех принятых городом обязательств с учётом соблюдения максимальных мер безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.
По словам Кириллова, приведённым в сообщении, на сегодняшний день предусмотрены необходимые мероприятия и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на Фестивале болельщиков УЕФА.
Он также выразил надежду на улучшение эпидемической ситуации и возможность полномасштабного проведения чемпионата. По мнению Кириллова, этому должны способствовать противоэпидемические мероприятия и планируемая вакцинация граждан.
Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдёт в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.