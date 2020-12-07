Девочка получила травму глаза в Санкт-Петербурге, играя с отцовским газовым пистолетом

Шестилетняя девочка получила ожог глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который неудачно оставил на полке ее отец, полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По предварительным данным, девочка получила травму в виде ожога роговицы глаза в результате неосторожного обращения с газовым пистолетом, оставленным ее отцом на полке в одной из комнат», — сказано в сообщении.

После оказания медицинской помощи ребёнок был направлен на амбулаторное лечение. Обстоятельства инцидента уточняются.