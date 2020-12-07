Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день — 7 декабря 2020 года.
«Елка желаний» поможет воплотить мечты детей, у которых нет родителей
В здании правительства Ленобласти установили елку с 82 бумажными шарами. Каждый шар — это заветная мечта ребенка, которую может исполнить любой желающий, сорвавший этот шар.
Петербуржцам могут разрешить покупать спиртное с утра
Власти Санкт-Петербурга собираются продлить время продажи алкоголя в новогодние праздники, чтобы не допустить давки и очередей.
35 мам Ленобласти превратят в бизнесвумен
В Ленобласти стартовал образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Каждая участница может пройти обучение и выиграть 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса.
В Ленобласти ужесточат запреты для курильщиков
Жителям Ленобласти могут запретить употреблять никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них, а также в парках и скверах.
Владельцев электромобилей в Ленобласти могут освободить от транспортного налога
Власти Ленобласти намерены на три года ввести налоговые льготы для автомобилей с электрическими двигателями.