Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день — 7 декабря 2020 года.

«Елка желаний» поможет воплотить мечты детей, у которых нет родителей

В здании правительства Ленобласти установили елку с 82 бумажными шарами. Каждый шар — это заветная мечта ребенка, которую может исполнить любой желающий, сорвавший этот шар.

Петербуржцам могут разрешить покупать спиртное с утра

Власти Санкт-Петербурга собираются продлить время продажи алкоголя в новогодние праздники, чтобы не допустить давки и очередей.

35 мам Ленобласти превратят в бизнесвумен

В Ленобласти стартовал образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Каждая участница может пройти обучение и выиграть 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса.

В Ленобласти ужесточат запреты для курильщиков

Жителям Ленобласти могут запретить употреблять никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них, а также в парках и скверах.

Владельцев электромобилей в Ленобласти могут освободить от транспортного налога

Власти Ленобласти намерены на три года ввести налоговые льготы для автомобилей с электрическими двигателями.