Из 35 мам Ленинградской области сделают бизнесвумен

В Ленобласти начался образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель», позволяющий каждой женщине пройти обучение и выиграть — 100 тыс. рублей на открытие бизнеса.

Женщины, находящиеся в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, начинающие предприниматели будут бесплатно в течение пяти дней обучаться основам бизнеса. Всего одобрено 35 заявок. В заключение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс, а это — шанс выиграть 100 000 рублей от спонсоров программы.

В 2019 году победителем проекта стала Анастасии Дараган из Кировского района и ее «Клуб английского языка Gooseberry (крыжовник)». В 2018 году первое место на конкурсе заняла концепция по производству сувенирной продукции «Слобода» авторства Анны Лазутиной