В Токсово угнали Toyota Alphard за 2 млн рублей

В полицию Всеволожского района 7 декабря обратился 50-летний технический директор компании-поставщика пищевого оборудования из поселка Токсово.

У мужчины угнали новый черный минивэн Toyota Alphard. Автомобиль был припаркован на Привокзальной улице в Токсово. Ущерб автовладельца составил 2 млн рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в поселке Глажево воры в украли сложную спецтехнику – КамАЗ с гидроманипулятором. Общая стоимость похищенной техники составила почти 6 млн рублей.