В Токсово угнали Toyota Alphard за 2 млн рублей

В полицию Всеволожского района 7 декабря обратился 50-летний технический директор компании-поставщика пищевого оборудования из поселка Токсово.
У мужчины угнали новый черный минивэн Toyota Alphard. Автомобиль был припаркован на Привокзальной улице в Токсово. Ущерб автовладельца составил 2 млн рублей.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в поселке Глажево воры в украли сложную спецтехнику – КамАЗ с гидроманипулятором. Общая стоимость похищенной техники составила почти 6 млн рублей.
Вам будет интересно
В Тосненском районе задержан подозреваемый в убийстве 86-летней пенсионерки. Он зашел к ней занять денег, но забил кочергой и задушил...
08.12.2020 96