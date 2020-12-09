Госслужащие Ленобласти отметили семинаром и викториной Международный день борьбы с коррупцией

Сегодня, 9 декабря, у областных госслужащих, ответственных в своих подразделениях за борьбу с коррупцией, проверили на знание законодательства о противодействии коррупции.

В ходе онлайн-семинара чиновникам напомнили о соблюдении антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей. В том числе, о запрете получения вознаграждений, участия в управлении коммерческой организацией.

Лекторы разобрали со слушателями типовые ситуации, в которых возникает конфликт интересов и то, как его предотвратить или урегулировать. Обсудили также и действия бывших госслужащих, которые в определенных случаях, устраиваясь на новую работу обязаны получить согласие с предыдущего места — то есть с госслужбы. По итогам семинара и состоявшейся викторины организаторы отметили рост уровня правовой грамотности среди гражданских служащих.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 9 декабря в Ленобласти стартовал ежегодный традиционный конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции». Конкурс неизменно вызывает большой интерес: в 2018 году в нем участвовал 591 обучающийся из всех районов и городского округа Ленобласти. В прошлом году роликом, победившим в конкурсе, стала работа школьников из Приозерского района. Дети сняли целый кино-спектакль. Он получился с юмором и на злободневную тему. В нем один из школьников отдал земельный участок за приличную сумму.

В 2019 году в конкурсе принял участие 741 школьник, подготовивший 207 видеосюжетов. Авторами лучших работ стали учащиеся старших классов из Центра образования «Кудрово» и ученица Лесколовского центра образования, а также ученики из МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа».

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.