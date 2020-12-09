Уровень коррупции в Ленобласти с начала года снизился на 8%

За последние 10 месяцев в Ленобласти выявили 166 преступлений коррупционной направленности.

Как отметил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленобласти Александр Ткачев, в Ленобласти по итогам 10 месяцев наблюдается незначительное снижение зарегистрированных преступлений коррупционной направленности — на 8%.

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией у областных госслужащих, ответственных в своих подразделениях за борьбу с коррупцией, проверили на знание законодательства о противодействии коррупции.