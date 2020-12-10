На заседании Экосовета при губернаторе Ленобласти обсудили создание «Ленинградского Дома Эколога», проведение «Дня Невы», борьбу с загрязнением Ладожского озера и многое другое.

В среду, 9 декабря, состоялось очередное заседание Экосовета при губернаторе Ленинградской области. На нем обсудили ряд важных вопросов.

В частности, участники поддержали идею создания в Гатчине «Ленинградского Дома Эколога», на базе которого в дальнейшем население будут просвещать в плане экологической грамотности. Также в ходе заседания поступило предложение проводить ежегодный «День Невы» — праздник, который поможет обратить внимание граждан на охрану водотока.

Также были озвучены проекты по борьбе с загрязнением Ладожского озера и новой технологии утилизации отходов очистных сооружений путем остеклования.