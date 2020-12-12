Ленобласть инициировала слушания по вопросу восстановления прав обманутых дольщиков

Инициированные Ленинградской областью слушанья по вопросу восстановления прав обманутых дольщиков прошли 11 декабря. В слушаньях приняли участие члены Совета Федерации, Правительства региона и Фонда защиты дольщиков.

Для восстановления прав был создан Фонд обманутых дольщиков. В задачах организации достройка проблемного жилищного комплекса либо денежная компенсация участникам долевого строительства.

В 2019 году регионы России – каждый на своих условиях – договорились о пропорциях софинансирования. Согласно документу, подписанному Ленинградской областью, до 2023 года регион должен был предоставить из бюджета 2,8 млрд рублей. Из них 600 млн были перечислены. Оставшаяся сумма зарезервирована в бюджете, а бюджет одобрен Министерством финансов России. Также в подписанном соглашении указаны три источника финансирования: Компенсационный Фонд, региональный и федеральный бюджеты.

Таким образом, Ленинградская область в точности следовала положениям заключенного соглашения. Однако в июле 2020 года были приняты поправки сразу в несколько законов, в результате чего из источников финансирования исключили федеральный бюджет. Фонда защиты дольщиков планирует перенести эту нагрузку на региональный бюджет. Если это произойдет, Ленинградская область должна будет предоставить не 2,8 млрд, которые уже изысканы и зарезервированы, а 9,4 млрд рублей.

Региональный бюджет не просто сформирован и утвержден Министерством финансов, но и социально-ориентирован. Это значит, что Фонда защиты дольщиков предлагает Ленинградской области безвозмездно изъять эти деньги из социальных сфер. По мнению представителей Фонда, это возможно, потому что бюджет региона не дотационный и успешный с экономической точки зрения. А за счет чего и кого эти деньги должны быть изъяты из бюджета региона и Фонду, и правительству безразлично.

Как сообщал ivbg.ru, Правительство Ленинградской области сформировало предложения для скорейшего решения вопроса.

Долевое строительство Ленинградской области/ВК

Для всей действующей системы защиты прав обманутых дольщиков критически важно добиться прозрачности при расходовании средств. Одно из предложений предлагает закрепить на законодательном уровне предоставление субъектам России информации об объеме и плане расходования компенсационного фонда, а также о фактическом использовании средств компенсационного фонда по каждому объекту.

Второй вопрос, угрожающий существованию системы защиты прав обманутых дольщиков – услуги технического заказчика при завершении строительства «проблемных» домов, которые оказывает только ООО «Технический заказчик Фонда защиты прав дольщиков». Это монополизация. Из-за отсутствия конкурентных процедур происходит неэффективное расходование средств. Необходимо отказаться от закрепления монопольного положения этого общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщал ivbg.ru, действия Фонда не означают отказ от восстановления прав обманутых дольщиков со стороны самого региона. В течение 2018-2020 годов в области только собственными силами, без участия бюджетных средств, по региональным программам достройки с привлечением доноров и инвесторов, введено в эксплуатацию 64 многоквартирных дома. Ключи получили более 12000 человек. Однако эти действия могут сдвинуть сроки восстановления прав. А это в Ленинградской области никому не нужно.