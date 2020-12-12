Вор ограбил две соседние квартиры в Сосновом Бору

В полицию Соснового Бора обратились жильцы сразу двух соседних квартир дома, расположенного на улице Парковая – медицинский работник и инженер.

В их жилищах побывал вор. Чтобы попасть в помещения, он взломал замки входных дверей. Его добычей стали ювелирные изделия. Общая сумма ущерба владельцев квартир превысила 115 тысяч рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждены уголовные дела.