Вор ограбил две соседние квартиры в Сосновом Бору

В полицию Соснового Бора обратились жильцы сразу двух соседних квартир дома, расположенного на улице Парковая – медицинский работник и инженер.
В их жилищах побывал вор. Чтобы попасть в помещения, он взломал замки входных дверей. Его добычей стали ювелирные изделия. Общая сумма ущерба владельцев квартир превысила 115 тысяч рублей.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждены уголовные дела.
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