По его словам, вредное влияние телефона на человеческий организм во время сна еще научно не доказано.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, вредно ли засыпать рядом со смартфоном. Об этом пишет «Российская газета».

Он отметил, что этот вопрос на сегодняшний день остается открытым, поскольку наукой еще не доказано негативное влияние телефона на сон человека и его здоровье в целом.

«В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого», — сказал Кузьменко.

При этом он призвал не смотреть долго в экран смартфона в положении лежа, пояснив, что это вредит зрению.