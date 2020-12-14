Госжилнадзор проверил качество уборки домов в двух районах Ленобласти — все без нарушений

На прошлой неделе сотрудники проверки прошли в Кудрово, Сертолово и деревне Лупполово Всеволожского района, а также на территории Полянского сельского поселения Выборгского района.

Нарушений требований к содержанию мест общего пользования в многоквартирных домах и придомовых территорий выявлено не было.

За 10 месяцев инспекторами осмотрено почти 1900 жилых домов, вынесено 88 предупреждений и 88 административных штрафов на сумму 10 млн. 467 тыс. руб.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.