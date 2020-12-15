В Петербурге за сутки выявили 3 765 новых случаев COVID-19 — данные на 15 декабря

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной, за последние сутки в городе зафиксировали 3 765 новых случаев коронавируса.

Всего в Петербурге зафиксировано 182 022 зараженных, при этом полностью выздоровели 102 497 человек. Умерло — 6 460. В общей сложности за последние сутки в России выявили 26 689 случаев COVID-19. Общее число заболевших — 2 707 945.

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В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 220 человек. Общее число заболевших — 20 176, выздоровело — 16 686.