Курорты Ленобласти вошли в пятерку самых любимых для зимнего отдыха

Россияне назвали самые любимые курорты, где можно покататься на лыжах или сноуборде.

Согласно рейтингу туристический портал ТурСтат, в топ-5 вошли курорты «Роза Хутор»в Сочи — 20%, Шерегеш в Кемеровской области — 15%, Сорочаны, Степаново и Яхрому в Подмосковье — 13%, Красная Поляна в Сочи — 11% и курорты Игора, Коробицыно и Охта Парк в Ленобласти — 8%. В первую десятку также вошли Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, курорт Банное в Башкирии и Миасс в Челябинской области.

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