В России опасаются размера пени после отмены моратория на штрафы ЖКХ

Россияне не знают, как будут начисляться пени и проводиться поверки счётчиков после отмены моратория. В России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ с 6 апреля до 1 января следующего года, также был введён мораторий на поверки счётчиков воды, света, тепла, вышедших из строя.

Как сообщают «Известия», эксперты опасаются, что пени могут начислить на весь долг, образовавшийся в 2020 году, поскольку при введении моратория в нормативно-правовых актах не было прописано чётких правил его отмены.

НП «ЖКХ Контроль» просит главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория, инициативу поддерживают и в профильном комитете Госдумы.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, в организацию уже поступают вопросы от граждан по этому поводу.

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«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.