Наплыв туристов мог спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге – эксперт

Наплыв туристов в Санкт-Петербург мог стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 ноября по 15 декабря выросло в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА «Новости» на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Количество активных больных, то есть тех, кто болеет сейчас, составляет более 73 тысяч человек, что в 2,56 раза больше, чем 15 ноября.
Тем не менее, она отметила, что рост заболеваемости мог быть вызван и увеличением числа сданных тестов, что позволило выявить бессимптомных заболевших.
«Третий момент – уже возможная «предновогодняя лихорадка», ведь многие магазины уже выложили праздничные товары, а к ним прибавилась и «паника подорожания продуктов к празднику», — подчеркнула эксперт.