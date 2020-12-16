Наплыв туристов мог спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге – эксперт

Наплыв туристов в Санкт-Петербург мог стать причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге с 15 ноября по 15 декабря выросло в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА «Новости» на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Количество активных больных, то есть тех, кто болеет сейчас, составляет более 73 тысяч человек, что в 2,56 раза больше, чем 15 ноября.

«Некоторое послабление в конце лета – начале осени позволило выехать на отдых за границу или на юг России, где меры предосторожности соблюдались далеко не всегда, а по возвращении домой с курортов вряд ли все бежали сдавать анализы и сидеть на карантине. Довольно теплая осень этого года также позволила продлить экскурсионные туры. А за невозможностью выезда за рубеж поездки в Санкт-Петербург и Карелию пользовались популярностью, а справки у туристов нигде не требовали», — заявила Егорова.

Тем не менее, она отметила, что рост заболеваемости мог быть вызван и увеличением числа сданных тестов, что позволило выявить бессимптомных заболевших.

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«Третий момент – уже возможная «предновогодняя лихорадка», ведь многие магазины уже выложили праздничные товары, а к ним прибавилась и «паника подорожания продуктов к празднику», — подчеркнула эксперт.