Театр «На Васильевском» даст премьеру на отреставрированной сцене

25 декабря артисты областного театра покажут спектакль «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира.

«Сон в летнюю ночь» по пьесе всемирно известного британского поэта Уильяма Шекспира — это новаторская постановка режиссера Руслана Нанава. В новой постановке действуют две группы персонажей: боги и люди. Это спектакль не про мифических эльфов, инопланетян, а про людей, поэтому боги наделены в нем человеческими качествами. Ранее премьера спектакля прошла из-за пандемии новой коронавирусной инфекции онлайн.

Ремонтно-реставрационные работы в театре «На Васильевском» завершаются. Средства в размере 150 млн рублей были выделены по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в 2019 году, объявленном Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. В 2019 году власти 47 региона оказали беспрецедентную поддержку театрам Ленобласти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, два «Золотых софита» получил «Театр на Васильевском» в 2019 году: Михаил Николаев стал лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическим театре» за исполнение роли Тетерева в спектакле «Мещане», а театральный художник Александр Орлов стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника-сценографа в драматическом театре» за сценографию того же спектакля.