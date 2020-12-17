В деревне Загубье загорелся частный дом

Хозяин дома заявил, что здание могли поджечь.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около семи утра 16 декабря. Огонь охватил около 20 квадратных метров обшивки из пластиковых панелей. С пламенем местные жители справились до прибытия пожарных.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.