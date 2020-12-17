Стало известно, какая просьба жителя Волосово вызвала хамство чиновника ПФР

Как сообщал ivbg.ru, в ходе пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на письмо жителя Волосово, который пожаловался на поведение местных чиновников.

Анатолий Николаевич Терехов рассказал, что местный чиновник в беседе с мужчиной сказал: «Это вам кто обещал, Путин? Вот к нему и обращайтесь, я вам не обещал». Путин ответил, что с хамством чиновника разберутся.

Личность сотрудника ПФР, расположенного на Краснофлотской улице, и обстоятельства происшествия были установлены в течение нескольких минут.

По словам супруги Анатолия Николаевича, он пытался узнать в ПФР, поднимут ли его надбавки с 9 до 11 тысяч рублей, как было обещано. Сотрудник дал тот самый ответ. Анатолий обратился к юристам – те сообщили, что нужно в пенсионном фонде попросить бланк заявления. В фонде его отправляли то в Гатчину, то в Волосово. Началась бумажная волокита, которая так и не была решена.