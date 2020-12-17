Главное: о чем говорил Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря? 

Редакция ivbg.ru собрала главное, о чем говорил президент России в ходе пресс-конференции 17 декабря.

Для нас одним из самых ярких моментов стало упоминание Волосово. Анатолий Терехов в своем письме президенту рассказал, что местный чиновник в беседе с мужчиной сказал: «Это вам кто обещал, Путин? Вот к нему и обращайтесь, я вам не обещал». Про работу чиновника президент сказал, что «в семье не без урода».

Быстро, кстати, выяснилось, что грубо ответил чиновник, работающий в Пенсионном Фонде России. Губернатор Александр Дрозденко поручил провести служебную проверку.

Оценивая уходящий год, глава государства отметил, что он принес и плюсы, и минусы. Падение ВВП в России на данный момент составляет 3,6%, это меньше, чем в Америке и практически во всех ведущих странах Европы.

Путин отметил, что к пандемии COVID-19 не была готова ни одна страна. Но российская система оказалась эффективной и быстро отреагировала на угрозы. РФ оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. Но сам президент прививку от COVID-19 пока не сделал.

Поднимался вопрос про цены на продукты. Президент отметил, что где-то нет объективных причин для повышения цен. Поэтому власти будут следить за ситуацией с ценами.

Во время пресс-конференции Владимир Владимирович упомянул, что власти думают о возможности новых выплат на детей. А в конце конференции президент сказал, что государство сделает детям новогодний подарок — всем семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Границы с другими странами откроют, как только позволят врачи и эпидемиологическая ситуация в стране.

Путин заверил, что дистанционное образование в России — это не навсегда. А лучшим способом обучения он назвал смешанный метод.

Президент также обсудил с журналистами Алексея Навального. Материалы об отравлении блогера Путин назвал легализацией материалов американских спецслужб и добавил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США. Но Россия готова расследовать «покушение» на Навального, но нужно заключение и сотрудничество со стороны Запада.

Владимир Путин пока не принял решение, пойдет ли он на выборы в 2024 году.

Во время диалога с журналистом BBC Путин отметил, что считает Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом, и что ответственность он несет прежде всего перед Российской Федерацией, а не перед мировыми партнерами.

Индексацию пенсий работающих пенсионеров проведут тогда, когда в бюджете будут на это деньги.

Глава государства рассказал, что РФ работает над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия других стран. Работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» практически завершена.