Краски в Гатчине начнут производить быстрее

Производитель порошковых и жидких индустриальных лакокрасочных материалов – НПК «Приматек» – подвел первые итоги своего участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В качестве пилотного потока для апробации бережливых технологий было выбрано производство порошковых красок на малотоннажных линиях, доля которого составляет 12% в общем объеме производства. Эксперт Федерального центра компетенцией (ФЦК) совместно с рабочей группой провели диагностику текущего состояния производства, выявили проблемы, даже собрали топ-5 самых глобальных, и определили цели.

Большое количество и длительное время чистки оборудования оказалось одной из главных проблем, так как занимало много времени. Среди уже принятых решений – перенос упаковки для готовой продукции из соседнего цеха, что позволило значительно сократить время перемещения сотрудников. Также на пилотном потоке был создан стенд для хранения деталей при проведении чистки оборудования, ранее детали раскладывались на полу, терялись и мешали проходу.

Активная стадия проекта рассчитана до конца февраля 2021 года, за это время на предприятии будет продолжено внедрение инструментов бережливых технологий.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились некоторые предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.