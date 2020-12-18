19 декабря в Ленобласти пройдут небольшие осадки

В субботу, 19 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Согласно сообщениям синоптиков, ночью ожидаются осадки, местами небольшие. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки: на западе в виде мокрого снега и дождя, на востоке в виде снега и мокрого снега.
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15.12.2020 203
Ветер утром и днем юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -4…+1 гр., на востоке местами до -9 гр., днем столбики термометров покажут -3…+2 гр. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица.