19 декабря в Ленобласти пройдут небольшие осадки

В субботу, 19 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью ожидаются осадки, местами небольшие. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки: на западе в виде мокрого снега и дождя, на востоке в виде снега и мокрого снега.

Вам будет интересно Курорты Ленобласти вошли в пятерку самых любимых для зимнего отдыха Россияне назвали самые любимые курорты, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Согласно рейтингу туристический портал ТурСтат, в топ-5 вошли курорты... 15.12.2020 203

Ветер утром и днем юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -4…+1 гр., на востоке местами до -9 гр., днем столбики термометров покажут -3…+2 гр. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица.