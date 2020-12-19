Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге в ближайшее время снимать не планируется – власти

Ограничения, введённые из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.
Елин провёл встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.
По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется.
На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.
Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.