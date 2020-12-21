79 новых случаев коронавируса выявили в Сосновом Бору за минувшие выходные

Автор: Гузель Галимова
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Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3 287 жителей Соснового Бора.

По данным на 20 декабря, в Сосновом Бору зафиксировано 79 новых случаев коронавируса, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Всего в городе выздоровели 1 608 человек.

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17.12.2020 240

В Ленобласти за последние сутки выявлены 226 новых случаев коронавируса.  Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.

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