79 новых случаев коронавируса выявили в Сосновом Бору за минувшие выходные

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3 287 жителей Соснового Бора.

По данным на 20 декабря, в Сосновом Бору зафиксировано 79 новых случаев коронавируса, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Всего в городе выздоровели 1 608 человек.

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В Ленобласти за последние сутки выявлены 226 новых случаев коронавируса. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.