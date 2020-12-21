Три грузовика столкнулись в районе Лодейного поля – движение перекрыто

ДТП произошло на 234 км федеральной дороги Р-21 «Кола» – на мосту через реку Свирь. Столкнулись три грузовых автомобиля Iveco, Mercedes и «КамАЗ».

Движение на федеральной дороге полностью перекрыто с 18:00. В пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщают об одном пострадавшем. Разбитые автомобили эвакуируют с помощью спецтехники.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что тихвинец убил гостя за оскорбление матери – его приговорили к 7 годам колонии.