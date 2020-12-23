Атлантический циклон “Грета” принесет в Ленобласть и Петербург снег

Сегодня, 23 декабря, в Ленобласти и Петербурге будет наблюдаться атмосферный фронт, который вызван приходом атлантического циклона «Грета».

Из-за циклона сегодня будет облачно, временами будет идти снег и мокрый снег, может образоваться гололедица. Температура воздуха в Петербурге будет держаться в районе -1…+1 гр., в Ленобласти -3…+2 гр. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.