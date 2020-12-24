Жителю Санкт-Петербурга, въехавшему в пешеходов на Невском проспекте, грозит лишение прав

Полиция разыскала водителя, наехавшего на пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и скрывшегося с места ДТП, ему грозит лишение водительских прав, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.

«В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов за нарушение ПДД, в первую очередь, за оставление места аварии. В ближайшее время в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении водителя права управления транспортным средством», — говорится в сообщении.

Вечером 22 декабря водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на пешеходную зону Невского проспекта, где находились люди. На видео с камер наблюдения видно, что в результате аварии незначительные травмы получил мужчина-пешеход. Однако когда прибыли полицейские и врачи скорой помощи, виновник аварии и потенциальный потерпевший уже покинули место ДТП.

«Полицейские Центрального района довольно быстро установили обоих участников дорожной аварии. Как выяснилось, за рулём «Соляриса» находился 24-летний петербуржец… А 32-летний пешеход отказался от каких-либо заявлений и претензий, сославшись не незначительный ушиб», — говорится в сообщении полицейского главка.

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С виновником ДТП связались и потребовали явиться в полицию для разбирательства.