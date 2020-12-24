Путин назвал самое ценное, что есть у руководителя

По мнению Владимира Путина, самое ценное, что есть у любого руководителя, это доверие. Об этом президент России сообщил во время обращения к членам правительства в режиме видеоконференции.

«Доверие – это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим», – сказал Владимир Путин

Глава государства выразил уверенность, что члены правительства продолжат работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями, опираясь при этом на поддержку россиян.