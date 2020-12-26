Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая — Александр Беглов

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, поблагодарив его за распоряжение об участии федеральных стационаров в лечении пациентов с COVID-19.

Беглов отметил, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавируса «сложная, но контролируемая». Он обратил внимание на то, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1 тысячи инфекционных коек, тогда как на сегодняшний день уже подготовлено 12 тысяч.

«Это большой объем. Хочу сказать слова благодарности за то, что дали распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении ковидных больных. И сегодня более тысячи коек – федеральные», — отметил губернатор.

Он указал, что в Санкт-Петербурге работают 22 стационара с койками для пациентов с COVID-19.

«Это 16 городских и шесть федеральных. Это большая поддержка и большая помощь. Я обратился и к вам, и к министру здравоохранения, чтобы нам дали еще порядка 890 коек, такие решения приняты. Но это разумные решения, чтобы не сокращать плановое лечение больных», — добавил Беглов.

Как сообщил губернатор, поддержка федерального центра и взаимодействие с Ленинградской областью дают результат и позволяют удержать ситуацию в Петербурге. «На борьбу с пандемией мы потратили 53 миллиарда, из них 23 миллиарда 100 миллионов — это федеральные средства, без них нам было бы очень тяжело», — заметил он.

Беглов сообщил, что в городе не только перепрофилируют госпитали под больных с COVID-19 и создают временные центры, но и открывают новые стационары.

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