Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая — Александр Беглов

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая, заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, поблагодарив его за распоряжение об участии федеральных стационаров в лечении пациентов с COVID-19.
Беглов отметил, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавируса «сложная, но контролируемая». Он обратил внимание на то, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1 тысячи инфекционных коек, тогда как на сегодняшний день уже подготовлено 12 тысяч.
Он указал, что в Санкт-Петербурге работают 22 стационара с койками для пациентов с COVID-19.
Как сообщил губернатор, поддержка федерального центра и взаимодействие с Ленинградской областью дают результат и позволяют удержать ситуацию в Петербурге. «На борьбу с пандемией мы потратили 53 миллиарда, из них 23 миллиарда 100 миллионов — это федеральные средства, без них нам было бы очень тяжело», — заметил он.
Беглов сообщил, что в городе не только перепрофилируют госпитали под больных с COVID-19 и создают временные центры, но и открывают новые стационары.