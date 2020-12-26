Глава Ленобласти осмотрел модульные очистные сооружения в Каложицах

Реконструированные очистные сооружения в Волосовском районе способны очищать 200 кубометров сточных вод в сутки.
В Каложицах трехступенчатая система очистки доводит воду до соответствия всем необходимым нормативам. После чего вода, поступающая в реку Хревица, соответствует высшей рыбохозяйственной категории водопользования.
Как уже ранее писал ivbg.ru, реализацию программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» обсудили на заседании регионального правительства. Отметим, что уже построен 10-километровый водопровод в деревне Торошковичи, ведутся работы по строительству объектов водоснабжения в деревне Раздолье.
В 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.
Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов.