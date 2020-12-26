Ночью 27 декабря ожидается похолодание

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В предстоящую ночь термометры в Петербурге будут показывать около 10 градусов холода. В районах температура опустится еще ниже.

О похолодании предупредило ГУ МЧС по Петербургу. При этом, днем воскресного дня температура воздуха составит минус 4-6 градусов.

Также в Северной столице ожидается облачность и местами мокрый снег. По прогнозам синоптиков, сила ветра составит до 10 метров в секунду.

Вам будет интересно
Ночью 27 декабря ожидается похолодание Погода в Ленобласти, Петербург, непогода, Ленобласть, гололед
На дороги Ленобласти высыпали больше ста тонн соли
В Ленинградской области от последствий снегопада очистили семь тысяч километров дорог. Трассы обрабатывали чистой солью и раствором. Комитет по дорожному...
26.12.2020 25
Автор