Ночью 27 декабря ожидается похолодание

В предстоящую ночь термометры в Петербурге будут показывать около 10 градусов холода. В районах температура опустится еще ниже.

О похолодании предупредило ГУ МЧС по Петербургу. При этом, днем воскресного дня температура воздуха составит минус 4-6 градусов.

Также в Северной столице ожидается облачность и местами мокрый снег. По прогнозам синоптиков, сила ветра составит до 10 метров в секунду.