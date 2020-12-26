Ночью 27 декабря ожидается похолодание

В предстоящую ночь термометры в Петербурге будут показывать около 10 градусов холода. В районах температура опустится еще ниже.
О похолодании предупредило ГУ МЧС по Петербургу. При этом, днем воскресного дня температура воздуха составит минус 4-6 градусов.
Также в Северной столице ожидается облачность и местами мокрый снег. По прогнозам синоптиков, сила ветра составит до 10 метров в секунду.
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26.12.2020 25