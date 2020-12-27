Во дворе ЖК в Кузьмоловском сбили 9-летнего мальчика

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 25 декабря сообщили о том, что во дворе ЖК «Северное Трио» на Придорожной аллее в Кузьмоловском автомобиль наехал на 9-летнего мальчика.

В полицию обратился сам виновник ДТП – 45-летний водитель Mitsubishi ASX. Мальчика госпитализировали. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое и поместили его в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью.

Вам будет интересно
Во дворе ЖК в Кузьмоловском сбили 9-летнего мальчика Ленинградская область, кузьмоловский, ДТП, Всеволожский район
Водитель упал со снегохода и погиб под грузовиком в Гатчинском районе
ДТП произошло 26 декабря около 14:00. От Гатчины в сторону поселка Войсковицы на снегоходе Yamaha двигались двое мужчин. Водитель в...
27.12.2020 60
Автор