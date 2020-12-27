Во дворе ЖК в Кузьмоловском сбили 9-летнего мальчика

В полицию Всеволожского района 25 декабря сообщили о том, что во дворе ЖК «Северное Трио» на Придорожной аллее в Кузьмоловском автомобиль наехал на 9-летнего мальчика.
В полицию обратился сам виновник ДТП – 45-летний водитель Mitsubishi ASX. Мальчика госпитализировали. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое и поместили его в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью.
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