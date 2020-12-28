В Ивангороде задержали студентов за поножовщину

В Ленобласти задержаны двое студентов после драки с ножом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вчера вечером, 27 декабря, у дома №12 по улице Котовского в Ивангороде был найден 34-летний мужчина с ножевым ранением. Он рассказал, что до этого поссорился с двумя неизвестными. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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Спустя час были задержаны подозреваемые — студенты одного из вузов Ленобласти в возрасте 25 и 29 лет.