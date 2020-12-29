Более 4 тыс человек уже сделали прививки от COVID-19 в Санкт-Петербурге – власти

Более 7,5 тысячи доз вакцины от коронавируса уже поступили в Санкт-Петербург, прививки сделали более 4 тысяч человек, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент в город поступило 7,5 тысячи доз вакцины. Привито 4268 человек, и 206 человек получили обе прививки, то есть прошли первую и вторую фазы вакцинации», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что в городе развёрнуты 70 пунктов вакцинации от коронавируса. В настоящее время в первую очередь прививаются медицинские работники, учителя и представители силовых структур.

«Количество вакцины, которая пришла в город, пока еще не позволяет развернуть массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в январе-феврале те поставки, которые будут, они позволят начать прививать и всех желающих… Пункты готовы, есть телефоны, однако мы пока не анонсируем массово эту программу, потому что нет такого большого подпора по вакцине. И если мы сейчас скажем: вот вам телефоны, уважаемое население, звоните и приходите, соответственно мы опрёмся в недовольство… Поэтому подождём буквально две-три недели, я надеюсь, что вакцина придёт массово в город», — сказал Сарана.