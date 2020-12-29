Оперштаб: наибольшее в России число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве – 5641

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки зарегистрировано в Москве — 5641, Санкт-Петербурге — 3757, Подмосковье — 1547, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 5641; 2. Санкт-Петербург — 3757; 3. Московская область – 1547», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Еврейской автономной области — 18, Ненецком автономном округе — 6, на Чукотке — 4.
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29.12.2020 123