Александр Дрозденко подвел итоги уходящего года

Глава Ленобласти Александр Дрозденко откровенно и оптимистично высказал свое мнение по поводу событий уходящего 2020 года.
Он заявил, что для Ленобласти и России в целом 2020 год оказался гораздо сложнее, чем предыдущие. Из-за пандемии страна столкнулась с экономическим, политическим, социальным и медицинским кризисами. Непростым год были для Ленобласти, но регион идет «по своему сценарию».
В частности, в этом году Ленобласть оказалась в числе лидеров среди российских регионов по формированию бюджета и наполнению доходной части. Уровень вырос на 10% по сравнению с результатами прошлого года.
2020 год заставил регион мобилизовать ресурсы, особенно в сфере здравоохранения. Еще одним итогом года стала эффективная господдержка населения и бизнеса. Центр был смещен на здоровье и социальное благополучие людей.
Ленобласть также показала положительные результаты в части привлечения инвестиций.
Александр Дрозденко также рассказал, что Новый год встретит в кругу семьи. При этом отдыхать он планирует только 1 января, а затем вновь за работу.