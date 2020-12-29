Александр Дрозденко подвел итоги уходящего года

Глава Ленобласти Александр Дрозденко откровенно и оптимистично высказал свое мнение по поводу событий уходящего 2020 года.

Он заявил, что для Ленобласти и России в целом 2020 год оказался гораздо сложнее, чем предыдущие. Из-за пандемии страна столкнулась с экономическим, политическим, социальным и медицинским кризисами. Непростым год были для Ленобласти, но регион идет «по своему сценарию».

“Но сказать, что этот год стал совсем уж сложным для нашего региона, я не могу, потому что как прагматик оцениваю еще и цифры”, — отметил он в разговоре с online47

В частности, в этом году Ленобласть оказалась в числе лидеров среди российских регионов по формированию бюджета и наполнению доходной части. Уровень вырос на 10% по сравнению с результатами прошлого года.

2020 год заставил регион мобилизовать ресурсы, особенно в сфере здравоохранения. Еще одним итогом года стала эффективная господдержка населения и бизнеса. Центр был смещен на здоровье и социальное благополучие людей.

Ленобласть также показала положительные результаты в части привлечения инвестиций.

“Мы сегодня понимаем, что Ленинградская область — в числе лучших по привлечению инвестиций. Но мы должны эти инвестиции развернуть лицом и во благо жителей Ленинградской области. Мы увидели во время пандемии, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, чем здоровье и социальное благополучие людей. Что нужно работать во благо человека и во имя человека. И это, наверное, главный урок этого непростого года», — отметил Дрозденко.

Александр Дрозденко также рассказал, что Новый год встретит в кругу семьи. При этом отдыхать он планирует только 1 января, а затем вновь за работу.