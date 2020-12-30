Предпринимателей Ленобласти узнали, как выйти на международные рынки

В Ленобласти подвели итоги обучения в Школе экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр).

В 2020 году на курсах по внешнеэкономической деятельности новые компетенции получили 88 представителей малого и среднего бизнеса Ленобласти из сфер легкой, химической промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплексов.

С начала года региональный Центр поддержки экспорта Ленобласти провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. Напомним, что Центр поддержки экспорта с начала года оказал 614 различных услуг 242 малым и средним предприятиям региона. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

Ранее десять компаний из Ленинградской области приняли участие в «Экспортном форсаже». В ходе обучения «Экспортный форсаж» участники отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Программа подготовки экспортеров реализуется в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Вам будет интересно Ольга Скороходова – предпринимателям Ленобласти: Если вы думаете, что вы – маленькие для экспорта – вы ошибаетесь В преддверии Нового 2021 года руководитель Центра поддержки экспорта Ленинградской области Ольга Скороходова в эксклюзивном интервью рассказала, сократится ли финансирование... 21.12.2020 240

Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленинградская область наращивает объем несырьевого экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Ленобласть в 2018 году экспортировала продукцию более чем на 7,1 млрд долларов, что на 26% выше, чем в 2017 году. Также Ленобласть вошла в числе «пилотов», где внедрят новый региональный экспортный стандарт 2.0. Напомним, что ранее Борис Грызлов заявил, что Ленобласть станет регионом, на территории которого будет реализован проект создания в АПК высокопроизводительного сектора, направленного на экспорт.

«Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на электронную площадку Alibaba.com, соглашение о работе с которым было подписано на РИФ 2019. Также стройтовары из Ленобласти выходят на экспорт, соглашения о сотрудничестве были подписаны на выставке в Норвегии. Также Минпромторг РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддержит 13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности.