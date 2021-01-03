В Петербурге планируют привить от COVID-19 примерно 60 % горожан

Как сообщают «Невские Новости», в Санкт-Петербурге вакцину от COVID-19 сделали 5942 человека. Из них 262 полностью закончили двухэтапный цикл вакцинации.

Всего в Санкт-Петербурге планируют привить около 60 % населения. Об этом сообщают в городской администрации. Однако ситуация с COVID-19 остается сложной.

За все время пандемии в городе выявили почти 250 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом число летальных исходов продолжает увеличиваться.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Петербурге растет количество свободных коек для пациентов с COVID-19.