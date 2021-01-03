Очистка трасс от снега и 220 новых зараженных COVID-19: главное в Ленобласти за 3 января

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 3 января 2021 года.

В Ленобласти 4 января ожидается до -6 °C и гололедица

По данным регионального ГУ МЧС, морозы постепенно возвращаются в Ленинградскую область. Температура воздуха 4 января в течение суток составит минус -1… -6 °C. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. Ветер ночью переменный 1-4 м/с, днем северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах возможна гололедица.

Жительницы Всеволожска открыли успешный бизнес после обучения в Фонде поддержки предпринимательства

Проект предпринимательниц из Всеволожска стал финалистом программы «Наставничество» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Также он удостоился специального приза в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». В планах у предпринимательниц – открытие сети спортивных клубов «Спортмама» по всей Ленинградской области.

В Ленобласти нет системных перебоев с вывозом мусора

В регионе ежедневно работают около 430 мусоровозов с 06:00 и до 23:00. В общей сложности обслуживаются 14,5 тысяч мест накопления отходов. А ответственные лица дежурят круглосуточно. Системных проблем в районах не наблюдается. Сообщить о переполнении контейнера можно по номеру телефона 8 812 207-18-18 с 9:00 до 21:00.

С начала 2021 года от снега очищены 18 тысяч километров трасс Ленобласти

Самые сильные снегопады прошли в Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском и Гатчинском районах. Чтобы привести в порядок дороги, понадобились 451 тонна чистой соли и около 52 кубометров солевых растворов. В ближайшие несколько дней в регионе возможны снегопады.

Более 2000 человек убирают снег в Ленинградской области

Работы по уборке снега ведутся на дорогах, общественных пространствах, тротуарах и остановках. Задействованы комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы с плужно-щеточным оборудованием и пескоразбрасывателями, погрузчики, грейдеры. Помимо этого, в каждом районе ведется очистка кровель.

Началась онлайн-продажа билетов в парк Монрепо в Выборге

Со 2 января билет в парк Монрепо можно приобрести в удаленном формате, избежав очередей. Затем его необходимо будет предъявить в бумажном или электронном виде. Также на входе по-прежнему действуют две кассы и терминал. В период новогодних праздников парк Монрепо работает с 9:00 до 18:00.

За 2020 год ликвидировано 596 тысяч кубометров свалок в Ленобласти

Это в 7,5 раз больше соответствующих показателей 2019 года. Всего ликвидировано 737 несанкционированных свалок. За грубые нарушения на штрафстоянку отправлено более 30 мусоровозов. Возбуждено 941 дело. Общая сумма штрафов составила 46,5 млн. рублей.