Бары и рестораны с 4 января возобновляют работу в Петербурге

Они были закрыты с 30 декабря по 3 января включительно. С 4 января их работа возобновляется. До 31 января 2021 года они будут работать с 06:00 до 23:00.

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В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

На предмет соблюдения ограничений 3 января проверены 10 учреждений общественного питания. Одно из них — на улице Некрасова — было открыто. В грузинском ресторане находились около 20 человек. Заведение опечатали.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что противоэпидемиологические рейды прошли в Рощинском поселении.