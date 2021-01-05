Ребенок погибших после поножовщины в Санкт-Петербурге родителей госпитализирован с порезами

Автор: Александр Селиванов
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Ребенок погибших после конфликта супругов в квартире на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге госпитализирован с поверхностными порезами в Детскую городскую больницу №2, сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена города.

«Ребенок восьми лет был доставлен в Детскую городскую больницу №2 с поверхностными порезами. Сейчас остаётся в состоянии средней тяжести. С ребёнком в больнице находится бабушка», — сказано в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в ночь на 5 января мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая позднее скончалась.

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05.01.2021 78
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