Ребенок погибших после поножовщины в Санкт-Петербурге родителей госпитализирован с порезами

Ребенок погибших после конфликта супругов в квартире на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге госпитализирован с поверхностными порезами в Детскую городскую больницу №2, сообщили журналистам в аппарате детского омбудсмена города.

«Ребенок восьми лет был доставлен в Детскую городскую больницу №2 с поверхностными порезами. Сейчас остаётся в состоянии средней тяжести. С ребёнком в больнице находится бабушка», — сказано в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в ночь на 5 января мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая позднее скончалась.