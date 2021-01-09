В Первомайском 15-летняя девочка покончила с собой

Девушка без одежды и видимых травм лежала в запертой изнутри ванной комнате. Врачи констатировали смерть.

Известно, что 7 сентября мать несовершеннолетней уехала в Петербург. Последний раз она созвонилась с дочерью в 19.00. Спустя пару часов девочка в Instagram опубликовала пост с суицидальными высказываниями. Вернувшись на следующий день домой, мать нашла дочь мертвой. Она лежала в ванне без воды. Комната была закрыта изнутри на щеколду.

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Тело направили в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Известно, что девушка училась на первом курсе Сестрорецкого лицея и проживала со своей матерью-медсестрой.