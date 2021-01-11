Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315 до 3 425 269 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315 до 3 425 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 315 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 805 (12,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 425 269 случаев. Темп прироста составляет 0,7%.