Безмасочника арестовали за побег от полиции в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге арестовал безмасочника за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 28 декабря.

Житель Санкт-Петербурга, находясь в торговом комплексе «Ракита», отказался надеть маску и предъявить документы сотрудникам полиции. Затем он попытался убежать от правоохранителей и оказал сопротивление при задержании.

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В суде мужчина полностью признал свою вину. Его арестовали на двое суток.