Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна школы в Санкт-Петербурге

Шестиклассник, выпавший из окна четвёртого этажа школы в Санкт-Петербурге, госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.

«Школьник госпитализирован со множественным травмами, его состояние тяжёлое. Падение было с высоты 4-го этажа, скорая помощь приехала на место быстро», — сообщили в администрации.

По словам собеседника, окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребёнок не мог.

«В произошедшем будет разбираться Следственным комитет, вся информация будет передана ему», — добавили в пресс-службе райадминистрации.

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Прокуратурой Приморского района организована проверка по факту падения ребёнка из окна образовательного учреждения, сообщила в свою очередь пресс-служба городского надзорного ведомства.