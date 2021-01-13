Подробности: мигранта из Парголово могли похитить, избить и ограбить уроженцы Кавказа

Как сообщал ivbg.ru, 29-летнего уроженца Узбекистана похитили, избили и ограбили за разбитый в ДТП в 2019 году автомобиль. Стали известны подробности происшествия.

Двое малознакомых мужчин похитили его под угрозой ножа. Похитители избили жертву в салоне Ford Focus, одели на глаза шапку и требовали деньги за разбитый в ДТП в 2019 году автомобиль. В общей сложности они возили похищенного в автомобиле по Петербургу около 11 часов.

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Один из похитителей также отрезал жертве большой пучок волос для устрашения. Пострадавший считает, что похитители – уроженцы Кавказа. Описал он их как кареглазых мужчин в черных куртках.