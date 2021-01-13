Еще 20 тыс доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербурге – власти

Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В Санкт-Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Санкт-Петербурге открыты 70 прививочных пунктов. Их общее число планируется увеличить до 100.

С начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек. Кроме медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур проходит вакцинация представителей СМИ и граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться по мере поступления вакцины.

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Ранее сообщалось, что по данным на 11 января в прививочных пунктах и поликлиниках Санкт-Петербурга осталось порядка 9 тысяч доз вакцины. Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что в феврале ожидается поставка в Санкт-Петербург более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.