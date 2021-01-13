Спасатели Ленобласти в очередной раз провели профилактические беседы с рыбаками на льду

Спасатели провели несколько профилактических рейдов по водоемам Ленобласти.
Так, поисково-спасательный отряд города Новая Ладога во время патрулирования рек Свирь и Паша встретили около 20 человек и провели с ними разъяснительные беседы. Также спасатели провели измерения толщины ледового покрытия.
Во время мониторинга реки Тосна и карьеров в поселке Шапки спасатели ПСО Тосно также измерили ледовое покрытие. Рыбаков на льду обнаружено не было.
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10.01.2021 228