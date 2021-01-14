Глава Ленобласти подарил шлиссельбургским ветеранам телевизор на новоселье

Александр Дрозденко посетил свежеотремонтированный Совет ветеранов Шлиссельбурга и поговорил с его председателем Галиной Борисовой

В здании отреставрированы окна, установлена система пожарной сигнализации и проведен косметический ремонт.

Напомним, что ремонтные работы в здании были проведены по поручению Александра Дрозденко: помочь с ремонтом его попросили ветераны на встрече в августе.

Отметим, что сегодня, 14 января, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Кировском районе. Где уже посетил новую школу в Шлиссельбурге и ознакомился с ходом строительства научного производственного центра.