Глава Ленобласти подарил шлиссельбургским ветеранам телевизор на новоселье

Автор: Кира Нагорная
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Александр Дрозденко посетил свежеотремонтированный Совет ветеранов Шлиссельбурга и поговорил с его председателем Галиной Борисовой

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Фото: lenobl.ru

В здании отреставрированы окна, установлена система пожарной сигнализации и проведен косметический ремонт.

Напомним, что ремонтные работы в здании были проведены по поручению Александра Дрозденко: помочь с ремонтом его попросили ветераны на встрече в августе.

Отметим, что сегодня, 14 января, глава Ленобласти находится с рабочим визитом в Кировском районе. Где уже посетил новую школу в Шлиссельбурге и ознакомился с ходом строительства научного производственного центра.

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