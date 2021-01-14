Александр Дрозденко посетил экологический научно-производственный центр в Шлиссельбурге

Интерес главы Ленобласти вызвали очистные сооружения, производимые компанией, мобильные очистные установки и очистные сооружения для небольших населенных пунктов.

«Необходимо помочь с развитием предприятия. Локальные очистные сооружения нам особенно нужны для небольших посёлков. Тем более, мы сами у себя их производим. Нам это только в плюс», — сказал Александр Дрозденко.

Компания «ЭКО-Экспресс сервис» закончит строительство экологического научного-производственного центра в 2022 году. В состав нового комплекса войдёт лаборатория, предназначенная для выполнения химических, радиологических, токсикологических, гидробиотических исследований объектов окружающей среды.

Вам будет интересно Глава Ленобласти проверил, как началась учеба у ребят в новой Шлиссельбургской школе Губернатор Ленобласти посетил СОШ №1, строительство которой началось в 2015 году Глава Ленобласти рассказал, что в планах у правительства Ленобласти вдохнуть... 14.01.2021 43

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов.